Truffe telefoniche attenti a questi numeri | cosa fare per non cascarci

Le truffe telefoniche con numeri stranieri sono tornate a colpire in Italia, coinvolgendo chiamate provenienti da numeri sconosciuti o apparentemente stranieri. Le vittime ricevono chiamate che richiedono informazioni personali o tentano di convincerle a fornire dati sensibili. Le autorità raccomandano di non rispondere a numeri sospetti, di non condividere dati e di bloccare le chiamate indesiderate. È inoltre consigliato segnalare le chiamate alle forze dell’ordine o alle autorità competenti.

Le truffe telefoniche con numeri stranieri stanno tornando a colpire anche in Italia. Chiamate improvvise, squilli che durano pochi secondi, messaggi WhatsApp da contatti internazionali sconosciuti: dietro questi segnali possono nascondersi tentativi di rubare dati personali, soldi o informazioni bancarie. Il meccanismo è semplice, ma proprio per questo efficace: raggiungere migliaia di utenti e puntare sulla distrazione. A finire nel mirino sono soprattutto persone anziane, utenti meno esperti di tecnologia e chi, preso dalla fretta, tende a fidarsi di messaggi apparentemente ufficiali. I criminali usano spesso toni urgenti, promesse allettanti o falsi allarmi su conti, bollette e pagamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Truffe telefoniche, tornano le chiamate dallestero: cosa fare e prefissi da evitare.

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