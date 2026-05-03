Giovedì ho contattato direttamente una fan tramite il suo ufficio stampa, invitandola a un incontro. La notizia è stata diffusa sui canali ufficiali, con un avviso a chiunque voglia partecipare di fare attenzione alle eventuali truffe legate a richieste di denaro o dati personali. L’invito riguarda un’eventuale occasione di confronto con la persona coinvolta, senza ulteriori dettagli sui dettagli dell’appuntamento.

Dopo averla contattata personalmente giovedi, per tramite del suo ufficio stampa, invitandola al concerto che terrà a Rimini il prossimo 7 giugno, Achille Lauro, il noto performer e conduttore Tv veronese, è intervenuto anche sui social per parlare della vicenda che ha visto coinvolta una donna reggiana. Essa aveva infatti versato a due truffatori, che si erano spacciati per membri dell’entourage dell’artista, l’ingente cifra di 10mila euro, dietro la promessa di un incontro privato con Achille Lauro medesimo. Una truffa venuta alla luce quando alla signora, abitante in un paese dell’appennino, erano stati chiesti altri 45mila euro. Una...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Incontrerò la mia fan. State attenti alle truffe"

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio

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