Triathlon l’Italia saluta la tappa delle World Series di Amburgo con pochi sorrisi
La tappa di Amburgo delle World Series di triathlon si è conclusa senza risultati di rilievo per l’Italia. Durante il fine settimana sono state disputate le gare individuali e la staffetta mixed relay. La squadra italiana ha partecipato senza ottenere piazzamenti significativi e si è limitata a un ruolo di osservatrice lungo tutto l’evento. La competizione si è svolta nella città tedesca e ha visto prevalere atleti di altri paesi nelle varie categorie.
Si chiude senza grandi squilli di tromba il fine settimana della tappa di Amburgo (Germania) valevole per le World Series di triathlon 2026. Nella classica tappa teutonica sono andate in scena le gare individuali e la staffetta mixed relay, con l’Italia che, purtroppo, ha fatto un po’ troppo da spettatrice. Nella prova maschil e il successo è andato all’australiano Matthew Hauser, davanti al portoghese Vasco Vilaça e al tedesco Henry Graf. Per l’Italia, Nicola Azzano ha chiuso al 21° posto, seguito da Euan De Nigro, 26°. Nella gara femminile la vittoria è andata alla francese Leonie Periault, davanti alla tedesca Lisa Tertsch e alla svedese Tilda Månsson. 🔗 Leggi su Oasport.it
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