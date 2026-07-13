Triathlon l’Italia saluta la tappa delle World Series di Amburgo con pochi sorrisi

Notizia in breve

La tappa di Amburgo delle World Series di triathlon si è conclusa senza risultati di rilievo per l’Italia. Durante il fine settimana sono state disputate le gare individuali e la staffetta mixed relay. La squadra italiana ha partecipato senza ottenere piazzamenti significativi e si è limitata a un ruolo di osservatrice lungo tutto l’evento. La competizione si è svolta nella città tedesca e ha visto prevalere atleti di altri paesi nelle varie categorie.