Triathlon l’Italia manca la top10 nella mixed relay delle World Series di Amburgo
In Germania, la Francia ha vinto la mixed relay delle World Series di triathlon ad Amburgo, che includeva anche il Campionato del Mondo di specialità. L’Italia non è riuscita a entrare nella top 10 della gara. La competizione si è svolta con le nazionali di varie nazioni, con la Francia che ha dominato l’evento. Nessun atleta italiano ha raggiunto le prime posizioni nella classifica finale.
La Francia si è aggiudicata la mixed relay della tappa di Amburgo (Germania) valevole per le World Series di triathlon 2026. Non solo, l’appuntamento odierno valeva anche come Campionato del Mondo di specialità. Il team composto da Leonie Perrault, Tom Richard, Emma Lombardi e Dorian Coninx ha concluso con il tempo di 1:18.37 con 4 secondi di vantaggio sull’Ungheria (Marta Kropko, Mark Devay, Fanni Szalai e Csongor Lehmann) mentre a 13 chiude la Gran Bretagna (Beth Potter, Max Stapley, Jessica Fullagar e Oliver Conway). Quarta posizione per gli Stati Uniti a 26 secondi dalla vetta, quinta per la Germania a 1:18, sesta per il Portogallo a 1:42. 🔗 Leggi su Oasport.it
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