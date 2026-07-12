Triathlon l’Italia manca la top10 nella mixed relay delle World Series di Amburgo

Notizia in breve

In Germania, la Francia ha vinto la mixed relay delle World Series di triathlon ad Amburgo, che includeva anche il Campionato del Mondo di specialità. L’Italia non è riuscita a entrare nella top 10 della gara. La competizione si è svolta con le nazionali di varie nazioni, con la Francia che ha dominato l’evento. Nessun atleta italiano ha raggiunto le prime posizioni nella classifica finale.