L’Italia parteciperà alla tappa di Amburgo delle World Triathlon Series 2026, prevista per il 11 e 12 luglio. Sabato si svolgeranno le gare elite maschile e femminile, mentre domenica si terrà la staffetta mista. La competizione si svolge in Germania e rappresenta un momento importante per gli atleti italiani nel circuito internazionale.

Siamo pronti per vivere l’attesissima tappa di Amburgo valevole per le World Triathlon Series 2026. Il weekend tedesco vedrà nella giornata di sabato 11 luglio le due gare elite maschile e femminile, mentre domenica 12 luglio si chiuderà con la mixed relay. Per l’Italia saranno ai nastri di partenza Nicola Azzano e Euan De Nigro per quanto riguarda il comparto maschile e Bianca Seregni, Verena Steinhauser e Carlotta Missaglia per quello femminile. Nella gara maschile vedremo in azione il vincitore delle ultime due edizioni, l’australiano Matthew Hauser, tornato in cerca della tripletta. Hauser ha già trionfato a Yokohama, ma una caduta ad Alghero gli ha fatto perdere terreno in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Triathlon, l’Italia vuole essere protagonista nella importante tappa di Amburgo delle World Series

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Samarcanda delle World SeriesNel fine settimana si svolgerà in Asia una tappa delle World Series di triathlon, un evento di livello internazionale che coinvolge atleti di diverse...

Triathlon, a Yokohama in scena la seconda attesissima tappa delle World SeriesSabato 16 maggio si tiene a Yokohama la seconda tappa delle World Triathlon Series, dopo l’esordio di Samarcanda del mese precedente.

Temi più discussi: Triathlon, World Para Series: quattro azzurri ad Amburgo per la quarta tappa; Martina Berta, vittoria epica in Coppa del Mondo a La Thuile: l’Italia torna sul tetto dopo 13 anni; L’Agenda Nascosta dello Sport | Giugno 2026: Cricket, Softball, Basket 3×3 ed Eventi Olimpici; Sport in tv oggi (sabato 4 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Triathlon, l’Italia vuole essere protagonista nella importante tappa di Amburgo delle World SeriesSiamo pronti per vivere l'attesissima tappa di Amburgo valevole per le World Triathlon Series 2026. Il weekend tedesco vedrà nella giornata di sabato 11 ... oasport.it

Triathlon, World Para Cup Besançon: 1 oro e 2 argenti per l'ItaliaAncora successi per la Nazionale Italiana di paratriathlon. Dopo le tre medaglie vinte agli Europei di Tarragona una settimana fa, gli azzurri si sono ripetuti anche nella tappa di World Triathlon ... repubblica.it