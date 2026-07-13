Trevisani | Nuovo ct? Pioli ok ma il mio sogno

Riccardo Trevisani si traveste da Maldini, nuovo dt azzurro, e "sceglie" il suo ct ideale per la Nazionale: sei nomi, un sogno proibito. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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