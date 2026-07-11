Pioli intruso e vincente tra Conte e Mancini?. Tra i due litiganti, il terzo gode. Resta da vedere se godrà anche l’Italia. Perché per SportMediaset dopo la nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico della Nazionale – con il brasiliano Leonardo come consulente – sarebbero improvvisamente cresciute le quotazioni di Stefano Pioli come commissario tecnico dell’Italia. Una scelta quantomeno originale ma che avrebbe una sua spiegazione, almeno per quel che concerne i rapporti tra Pioli e Paolo Maldini. Pioli è stato infatti l’allenatore che con Maldini ha riportato lo scudetto al Milan. I due sono legati e hanno lavorato insieme con ottimi risultati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Addirittura Pioli favorito come ct della Nazionale (SportMediaset)

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