Addirittura Pioli favorito come ct della Nazionale SportMediaset

Da ilnapolista.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo quanto riportato da SportMediaset, Pioli sarebbe il favorito per il ruolo di commissario tecnico della nazionale, posizionandosi tra i candidati di Conte e Mancini. La notizia suggerisce che Pioli potrebbe essere considerato come una possibile scelta, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, mentre i nomi in corsa continuano a essere oggetto di discussione pubblica.

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Pioli intruso e vincente tra Conte e Mancini?. Tra i due litiganti, il terzo gode. Resta da vedere se godrà anche l’Italia. Perché per SportMediaset dopo la nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico della Nazionale – con il brasiliano Leonardo come consulente – sarebbero improvvisamente cresciute le quotazioni di Stefano Pioli come commissario tecnico dell’Italia. Una scelta quantomeno originale ma che avrebbe una sua spiegazione, almeno per quel che concerne i rapporti tra Pioli e Paolo Maldini. Pioli è stato infatti l’allenatore che con Maldini ha riportato lo scudetto al Milan. I due sono legati e hanno lavorato insieme con ottimi risultati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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