Una donna di 75 anni è morta un mese dopo essere stata punta da una zecca durante una passeggiata nei prati vicino a casa. Dopo il morso, è stata ricoverata e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente nel giro di poche settimane. La malattia contratta, probabilmente un’encefalite, ha portato al decesso. La vicenda ha riacceso l’allarme sulla diffusione di questa infezione trasmessa dagli insetti.

La 75enne di Ziano di Fiemme era stata punta durante una passeggiata nei prati vicino a casa. Dal morso della zecca al ricovero: la malattia è peggiorata in poche settimane. Quella che sembrava una semplice passeggiata nei prati si è trasformata in una tragedia. Giovanna “Gianna” Sommavilla, 75 anni, non è sopravvissuta alle complicazioni provocate da un morso di zecca, che ha causato una grave encefalite da zecca (Tbe). La donna, molto conosciuta in Val di Fiemme, sarebbe stata punta lo scorso 8 giugno nei prati vicini alla propria abitazione di Ziano di Fiemme. Poche ore dopo hanno iniziato a manifestarsi i primi sintomi. I familiari l’hanno accompagnata all’ospedale di Cavalese, dove i medici hanno immediatamente avviato le cure e la profilassi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Trento, muore un mese dopo il morso di una zecca: la tragedia di Giovanna Sommavilla e l’allarme sull’encefalite

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Una donna di 76 anni muore in Trentino un mese dopo il morso di una zecca

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