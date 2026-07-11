Una donna di 76 anni, residente in Val di Fiemme, è deceduta circa un mese dopo essere stata morsa da una zecca. La causa della morte è stata un’encefalite trasmessa dall’animale. La vittima, originaria di Moena, è deceduta in Trentino. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del morso o sul trattamento ricevuto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima era una 76enne residente in Val di Fiemme. È morta dopo circa un mese dal morso di una zecca G.S., 76 anni, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme. La donna è deceduta a causa di una grave encefalite da zecca che ha provocato danni cerebrali irreversibili. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Adige, il contagio sarebbe avvenuto lo scorso 8 giugno nei prati vicino alla sua abitazione. Dopo il morso, la donna aveva iniziato a manifestare i primi sintomi già nelle ore successive. Il ricovero e il trasferimento d’urgenza a Trento. I familiari avevano accompagnato la 76enne all’ ospedale di Fiemme a Cavalese, dove i medici avevano avviato immediatamente le cure previste. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Donna muore in Trentino dopo il morso di una zecca: fatale un’encefalite

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Una donna di 76 anni muore in Trentino un mese dopo il morso di una zecca

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Donna di 76 anni muore un mese dopo il morso di una zeccaUna donna di 76 anni è deceduta un mese dopo essere stata morsa da una zecca, che le aveva provocato un’encefalite.

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