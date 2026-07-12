Una donna di 76 anni è morta dopo un mese di ospedale a causa di un’encefalite causata da un morso di zecca. La donna, residente in Trentino, era stata morsa l’8 giugno nei prati vicino alla sua casa. Dopo il morso, aveva sviluppato complicazioni e, nonostante le cure, il suo stato si è aggravato fino al decesso.

Il morso di una zecca è costato la vita a una donna trentina. Gianna Sommavilla, 76 anni, residente a Ziano di Fiemme, era stata morsa l’8 giugno scorso nei prati intorno alla sua abitazione. Appena si sono manifestati i sintomi, i familiari l’hanno accompagnata all’ospedale di Fiemme, a Cavalese, dove i medici hanno immediatamente attivato la profilassi. Nonostante il ricovero durato diversi giorni, il quadro clinico è rimasto grave, tanto da spingere i sanitari a disporre, il 20 giugno, il trasferimento in elicottero al Santa Chiara di Trento, dove la 76enne è stata ricoverata in terapia intensiva. L’infezione, però, ne ha provocato la morte venerdì scorso, a più di un mese dal morso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morsa da una zecca. Muore dopo un mese, stroncata dall’encefalite

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Morsa da una zecca: anziana muore per encefalite dopo un mese di agonia

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Donna muore in Trentino dopo il morso di una zecca: fatale un’encefaliteUna donna di 76 anni, residente in Val di Fiemme, è deceduta circa un mese dopo essere stata morsa da una zecca.

Fatale il morso di una zecca, 76enne muore per encefalite in Trentino: era ricoverata in terapia intensivaUna donna di 76 anni, residente in Trentino, è deceduta un mese dopo essere stata morsa da una zecca.

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Morsa da una zecca. Muore dopo un mese, stroncata dall’encefaliteLa vittima è una 76enne, attaccata l’8 giugno scorso in un prato. L’infezione è peggiorata fino a procurarle danni cerebrali irreversibili. quotidiano.net

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