Trent’anni per gli altri | il traguardo dell’Auser

Il 16 gennaio 1996 si è costituita ufficialmente l’Auser-Filo d’Argento, che quest’anno celebra i trent’anni di attività. La fondazione è avvenuta attraverso un’assemblea costitutiva e da allora l’associazione si dedica a servizi rivolti a persone anziane. La data segna il traguardo di tre decenni di presenza sul territorio, con iniziative e interventi rivolti alla tutela e al supporto delle fasce più fragili della popolazione.

Pescia (Pistoia), 13 luglio 2026 – Trent’anni fa, il 16 gennaio 1996, con un’assemblea costitutiva, prendeva ufficialmente vita l’Auser-Filo Soccorso Argento, oggi nota come Auser-Filo d’Argento. Un gruppo di donne, animato da grande spirito di solidarietà e dalla forte attenzione verso le persone più fragili, decise di dare vita a un’associazione con un obiettivo semplice, ma fondamentale: offrire sostegno, compagnia e servizi, in particolare agli anziani. Tra i soci fondatori figuravano Stefania Barsanti, Maddalena Angelini, Alfredina Giorgetti, Miranda Giuntini, Enrica Martinelli, Giuliana Farinelli Trucchi, Giuliana Benvenuti, Roberta Di Giulio, Lina Profili e Maria Paola Marchi, che fu eletta prima presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Auser festeggia i 30 anni di presenza a Melegnano 14 maggio 2026

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