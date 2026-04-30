Stasera alle 21 al teatro Storchi si terrà un concerto dell’orchestra di fiati del Conservatorio Vecchi-Tonelli, per festeggiare i trent’anni di attività. L’evento, intitolato “Trent’anni in un soffio”, segna il terzo decennio di esecuzione musicale della formazione, composta da studenti e insegnanti del conservatorio. La serata rappresenta un momento di celebrazione per l’ensemble, che ha partecipato a numerosi eventi e manifestazioni nel corso degli anni.

"Trent’anni in un soffio" è il titolo del concerto che l' orchestra di fiati del Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi terrà stasera alle 21 al teatro Storchi, per celebrare i suoi primi tre decenni di attività musicale. Per questa speciale occasione, all’orchestra si unirà il Gomalan Brass Quintet (foto), formazione di fama internazionale composta da Marco Pierobon e Francesco Gibellini (trombe), Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone) e Stefano Ammannati (tuba). Nata come piccolo ensemble di una quindicina di elementi e cresciuta nel tempo sotto la guida del maestro Massimo Bergamini, l’orchestra conta oggi oltre ottanta musicisti, tra allievi ed ex allievi, che continuano a condividere l’esperienza anche dopo il percorso di studi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conservatorio Vecchi-Tonelli. I trent’anni dell’orchestra di fiati

Notizie correlate

Il Conservatorio Vecchi-Tonelli apre le porte alla formazione professionale con "Innovazione Classica"Innovazione Classica è un progetto del Conservatorio Vecchi - Tonelli realizzato in collaborazione con L'Arte del Successo, scuola di formazione e...

I mercoledì del Conservatorio Spazio ai talenti del Vecchi-TonelliIl Conservatorio Vecchi Tonelli ci accompagna verso l’estate con la terza edizione della rassegna ’I mercoledì del Conservatorio’ che prenderà il via...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Conservatorio Vecchi-Tonelli. I trent’anni dell’orchestra di fiati; VECCHI-TONELLI, L’ORCHESTRA DI FIATI COMPIE TRENT’ANNI; 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato: le celebrazioni a Modena nella suggestiva cornice della Chiesa di San Carlo - Questura di Modena | Polizia di Stato - Polizia di Stato; I migliori talenti per il concorso Riviera Etrusca.

I mercoledì del Conservatorio Spazio ai talenti del Vecchi-TonelliIl Conservatorio Vecchi Tonelli ci accompagna verso l’estate con la terza edizione della rassegna ’I mercoledì del Conservatorio’ che prenderà il via proprio domani: tutte le settimane, sempre alle 18 ... ilrestodelcarlino.it

Per l’orchestra del Vecchi Tonelli un gioiello di Antonio SalieriAntonio Salieri, morto duecento anni fa a Vienna, è stato un grande italiano, ingiustamente dimenticato, ha detto di recente il maestro Riccardo Muti. Compositore e docente di grande valore, su di ... ilrestodelcarlino.it

VECCHI-TONELLI, L’ORCHESTRA DI FIATI COMPIE TRENT’ANNI L’orchestra di fiati del Conservatorio Vecchi-Tonelli festeggia i 30 anni di musica. Già protagonista di numerosi eventi, tra cui l’850esimo anniversario di UniMore, domani celebra con un nuov - facebook.com facebook