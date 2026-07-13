Tredicenne uccisa a Piacenza due anni dopo confessa l'ex fidanzato | la lanciò dal balcone di casa

Notizia in breve

Due anni dopo il delitto, l'ex fidanzato di una tredicenne ha confessato di averla lanciata dal balcone di casa. Il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne, ha ammesso il gesto nel corso del processo di appello. Il legale della famiglia della vittima ha commentato che la confessione non aiuta a chiarire i fatti e sembra un tentativo di ottenere uno sconto di pena.