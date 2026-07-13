Tredicenne uccisa a Piacenza due anni dopo confessa l'ex fidanzato | la lanciò dal balcone di casa
Due anni dopo il delitto, l'ex fidanzato di una tredicenne ha confessato di averla lanciata dal balcone di casa. Il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne, ha ammesso il gesto nel corso del processo di appello. Il legale della famiglia della vittima ha commentato che la confessione non aiuta a chiarire i fatti e sembra un tentativo di ottenere uno sconto di pena.
La svolta nel processo di appello per il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne. Il legale della famiglia della 13enne: “Non offre alcun contributo alla ricerca della verità e appare un gesto per ottenere una riduzione di pena". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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