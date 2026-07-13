Femminicidio Aurora Tila l' ex fidanzato della 13enne al processo d' appello confessa | L' ho uccisa io gettandola giù dal balcone

Durante il processo d'appello, l'ex fidanzato di una ragazza di 13 anni ha ammesso di averla uccisa, affermando di averla gettata da un balcone. La vittima è deceduta il 25 ottobre 2024 a Piacenza. La confessione è arrivata nel corso dell'udienza, senza ulteriori dettagli sul movente o sulla dinamica dell'episodio. Il procedimento giudiziario prosegue per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Ha confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere la giovane Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, rendendo dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. «Con la confessione si chiude un cerchio. Ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua», dice l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di femminicidio. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Femminicidio Aurora Tila, al processo d'appello l'ex fidanzato della 13enne confessa: «L'ho uccisa io gettandola giù dal balcone»L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di averla uccisa, affermando di averla gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024.

Femminicidio di Aurora Tila, l’ex fidanzato della 13enne cambia versione e confessa in appello: «L’ho buttata giù dal balcone»Durante il processo di appello, l’ex fidanzato di una ragazza di 13 anni ha confessato di averla uccisa, affermando di averla gettata da un balcone.

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