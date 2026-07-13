L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di averla uccisa, affermando di averla gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Durante il processo di appello, ha modificato la sua versione dei fatti, scusandosi per il gesto e per aver tardato a confessarlo. In precedenza, era stato condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni.

Ha confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. «Con la confessione si chiude un cerchio. Ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua», dice l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di femminicidio. Il processo è aggiornato al 10 settembre. (in aggiornamento). 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Femminicidio Aurora Tila, al processo d'appello l'ex fidanzato della 13enne confessa: «L'ho uccisa io gettandola giù dal balcone»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa: "L'ho spinta io giù dal balcone"

Femminicidio a Loreto, uomo confessa: “L’ho uccisa io”Un uomo tunisino di 39 anni ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna durante una lite a Loreto.

Chiedo scusa, l'ho uccisa io. L'ex fidanzato confessa il femminicidio di Aurora TilaL'ammissione, in videoconferenza dal carcere di Catanzaro, durante l'udienza del processo d'appello, poi rinviata al 10 settembre. In primo grado il giovane era stato condannato a 17 anni ... rainews.it

Femminicidio Aurora Tila, al processo d'appello l'ex fidanzato della 13enne confessa: L'ho uccisa io gettandola giù dal balconeL'ammissione e le scuse in aula dell'ex fidanzato della 13enne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. La ragazzina morì il 25 ottobre 2024 a Piacenza ... corrieredibologna.corriere.it