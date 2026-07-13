Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra due auto avvenuto intorno alle 21 in località Policiano, sulla regionale 71. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere i coinvolti e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti o sulle cause dello scontro. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi. Nessuna altra vettura o persona coinvolta è stata segnalata.

AREZZO – Squadra dei vigili del fuoco del comando di Arezzo è intervenuta attorno alle 21 per un incidente stradale in località Policiano sulla regionale 71. Il sinistro ha coinvolto due auto che, per cause ancora da accertare, sono entrate in collisione, le tre persone all’interno dei veicoli sono rimaste ferite e, uscite autonomamente dagli abitacoli, sono state prese in cura dal personale 118. Lo scontro ha provocato anche un principio di incendio in uno dei veicoli coinvolti. Sul posto polizia locale e 118. La Sr 71 è rimasta chiusa al traffico in entrambe i sensi di marcia per circa un’ora. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tre feriti nello scontro fra due auto a Policiano

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Violento scontro frontale tra due auto, 3 feriti

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