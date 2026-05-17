Scontro all’incrocio tre feriti nello schianto fra due auto

Poco dopo le 19 di oggi, lungo la strada comunale di Ristradella ad Arezzo, si è verificato un incidente tra due auto. L’impatto ha causato il ferimento di tre persone, soccorse sul posto dai sanitari del 118. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e la gestione della viabilità. Al momento, non sono state rese note le cause dello scontro né le condizioni dei feriti. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

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Arezzo, 17 maggio 2026 – Pauroso incidente stradale ad Arezzo, pochi minuti dopo le 19, lungo la strada comunale di Ristradella. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto che si sono scontrate a un incrocio; tre le persone coinvolte, che però sono riuscite a uscire da sole dagli abitacoli delle vetture, una in particolare decisamente malridotta. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Arezzo, arrivati dalla sede centrale, che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e del luogo dell’incidente, e che hanno fornito assistenza al 118 arrivati con l’automedica e ambulanze. Sul posto anche la polizia locale di Arezzo per la regolazione del traffico e i rilievi del sinistro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro all’incrocio, tre feriti nello schianto fra due auto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cagliari, Sardegna: incidente stradale e 3 feriti in codice rosso Sullo stesso argomento Incidente a Torino Lesna: scontro fra due auto all'incrocio, tre feriti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, all'incrocio tra via Mattei e strada della Pronda a Torino. Correggio, due feriti nello schianto fra autoCorreggio (Reggio Emilia), 6 aprile 2026 - Due persone ferite in seguito a un violento schianto tra due auto, avvenuto nella tarda mattinata in via... Scontro all’incrocio, tre feriti nello schianto fra due autoArezzo, 17 maggio 2026 – Pauroso incidente stradale ad Arezzo, pochi minuti dopo le 19, lungo la strada comunale di Ristradella. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto che si sono scontrate a ... lanazione.it Scontro tra tre auto lungo la Adriatica, ferito un ragazzoDisagi sulla statale Adriatica a San Benedetto a seguito dello scontro fra tre auto accaduto nella mattina di ieri ... msn.com