Nel tardo pomeriggio di oggi, a San Giovanni Valdarno, tre automobili si sono scontrate in modo violento, provocando tre feriti gravi. L’incidente ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso, tra cui un elicottero regionale. Le auto coinvolte sono rimaste danneggiate, e i feriti sono stati trasportati in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

SAN GIOVANNI VALDARNO – Un gravissimo incidente stradale ha mobilitato i soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi (5 giugno) richiedendo anche l’intervento dell’elisoccorso regionale. L’allarme è scattato alle 17,30 quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stata attivata per uno scontro violentissimo che ha visto coinvolte due autovetture in via Don Minzoni, nel territorio comunale di San Giovanni Valdarno. Le condizioni dei feriti sono apparse subito estremamente serie ai primi soccorritori giunti sul posto. Tre persone – due donne, rispettivamente di 50 e 53 anni, e un minorenne – hanno riportato traumi pesantissimi a seguito dell’impatto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - San Giovanni Valdarno, tre feriti gravi nello scontro fra tre auto

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