Un bambino di 6 anni è deceduto dopo essere stato investito da un muletto guidato dal padre nel piazzale di un'azienda. Il bambino stava giocando nell'area quando si è verificato l'incidente. La scena si è svolta in un contesto abituale, durante una manovra di routine del veicolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare.

SEDICO (BELLUNO) - Una banale manovra col muletto, fatta mille volte, in quello stesso piazzale, si trasforma improvvisamente in una tragedia insensata: muore un bambino di 6 anni, schiacciato dal mezzo, ma "muore" con lui anche una parte del padre che lo stava manovrando e che si è accorto dell'accaduto quando ormai era troppo tardi. L'incidente È successo nel tardo pomeriggio di ieri (8 maggio) nella zona industriale di Sedico. La vittima è Lucas De March, 6 anni compiuti da poco, il 20 febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, il bambino è stato accidentalmente investito dal muletto condotto dal padre, Gabriele De March, titolare dell'azienda.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino di 6 anni muore investito dal muletto guidato dal papà. Lucas De March stava giocando nel piazzale dell'azienda

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