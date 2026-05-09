bimbo di 6 anni muore schiacciato dal muletto guidato dal padre nel bellunese

Nel tardo pomeriggio di oggi, un bambino di sei anni ha perso la vita nel Bellunese dopo essere stato investito da un muletto condotto dal padre. L’incidente è avvenuto in un’area di campagna, dove la famiglia si trovava per alcune attività. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Belluno, 9 maggio 2026 - Un bambino di appena 6 anni è morto nel tardo pomeriggio dopo essere stato schiacciato da un muletto condotto dal padre. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 nel piazzale di un'azienda in via Cavalieri, nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove ha sede un'attività di famiglia. Immediato l'allarme, con l'intervento del Suem 118 anche con l'elisoccorso atterrato nelle vicinanze. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnacronacadonna-morta-piacenza-t9ro5y6n Nonostante i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i tecnici dello Spisal e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e rimosso il mezzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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