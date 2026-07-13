travolta da uno stambecco ferita escursionista di 26 anni

Notizia in breve

Una donna di 26 anni è stata ferita nel primo pomeriggio di ieri mentre percorreva il sentiero degli Austriaci in Val di Sole. La escursionista è stata colpita da uno stambecco e ha riportato ferite. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’incidente si è verificato nel territorio di Vermiglio, a circa due ore di cammino. Non si sono registrati altri feriti o danni a persone o beni.