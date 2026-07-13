Travolta da uno stambecco Ferita escursionista di 26 anni
Una donna di 26 anni è stata ferita nel primo pomeriggio di ieri mentre percorreva il sentiero degli Austriaci in Val di Sole. La escursionista è stata colpita da uno stambecco e ha riportato ferite. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’incidente si è verificato nel territorio di Vermiglio, a circa due ore di cammino. Non si sono registrati altri feriti o danni a persone o beni.
Un incidente insolito quello capitato a una giovane escursionista di 26 anni originaria di Bergamo. Nel primo pomeriggio di ieri la donna è rimasta ferita dopo essere stata travolta da uno stambecco mentre percorreva il sentiero degli Austriaci, nel territorio di Vermiglio in Val di Sole, a circa 2.900 metri di quota. Con lei si trovava il compagno di escursione di 21 anni, anche lui originario di Bergamo. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 13 e la centrale unica di emergenza ha richiesto l’intervento immediato della stazione di competenza di Vermiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. L’animale è uscito improvvisamente da una grotta nella porzione finale del sentiero, sotto il Torrione d’Albiolo, investendo la donna che si trovava in prossimità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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