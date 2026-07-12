Una donna di 26 anni è stata investita da uno stambecco mentre camminava sul sentiero degli Austriaci in Val di Sole. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica. La escursionista è rimasta ferita e soccorsa sul posto. Non sono stati comunicati dettagli sulle sue condizioni.

Una giovane escursionista bergamasca di 26 anni è rimasta ferita nel primo pomeriggio di domenica dopo essere stata travolta da uno stambecco mentre percorreva il sentiero degli Austriaci, nel territorio di Vermiglio in Val di Sole, a circa 2.900 metri di quota, in Trentino al confine con la Lombardia. Con lei si trovava il compagno di escursione di 21 anni, anche lui di Bergamo. L’impatto e l’allarme. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 13 e la centrale unica di emergenza ha richiesto l'intervento della stazione di competenza di Vermiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. L'animale è uscito improvvisamente da una grotta nella porzione finale del sentiero, sotto il Torrione d'Albiolo, investendo la donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Escursionista bergamasca travolta da uno stambecco lungo un sentiero della Val di Sole

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