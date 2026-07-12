Travolta da uno stambecco cade per 20 metri sul Sentiero degli Austriaci | ferita escursionista bergamasca

Una donna di 26 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da uno stambecco mentre percorreva il Sentiero degli Austriaci in Val di Sole. La escursionista è caduta per circa 20 metri lungo il percorso e ha subito lesioni. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 12 luglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di assistenza e recupero.

Travolta da uno stambecco. Così una giovane escursionista bergamasca di 26 anni è rimasta ferita nel primo pomeriggio di domenica 12 luglio mentre percorreva il Sentiero degli Austriaci, nel territorio di Vermiglio, in Val di Sole. L’incidente è avvenuto a circa 2.900 metri di quota, nella zona del Torrione d’Albiolo. La donna, originaria di Bergamo, stava camminando insieme al compagno di escursione, un 21enne anche lui bergamasco, quando l’animale è uscito improvvisamente da una grotta nella parte finale del sentiero. Lo stambecco ha investito la 26enne, che a causa dell’urto è precipitata lungo il pendio sottostante per una ventina di metri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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