Il presidente di Alis ha dichiarato che il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets) penalizza cittadini e imprese nel settore dei trasporti, della logistica e dell’energia. Ha chiesto una revisione del meccanismo di emissioni, definendolo dannoso per gli operatori economici. La critica si concentra sull’impatto del sistema sulla competitività e sui costi delle imprese coinvolte.

Il presidente di Alis, Guido Grimaldi considera il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets) 'dannoso' perché penalizza cittadini e imprese e auspica la revisione del meccanismo di emissioni. Le sue considerazioni nel corso di 'L’impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali', l’appuntamento ospitato nella masseria Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto e organizzato da Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trasporti, logistica ed energia. Grimaldi (Alis): Ets penalizza imprenditori

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