Trasporti logistica ed energia Grimaldi Alis | Ets penalizza imprenditori

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il presidente di Alis ha dichiarato che il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets) penalizza cittadini e imprese nel settore dei trasporti, della logistica e dell’energia. Ha chiesto una revisione del meccanismo di emissioni, definendolo dannoso per gli operatori economici. La critica si concentra sull’impatto del sistema sulla competitività e sui costi delle imprese coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente di Alis, Guido Grimaldi considera il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets) 'dannoso' perché penalizza cittadini e imprese e auspica la revisione del meccanismo di emissioni. Le sue considerazioni nel corso di 'L’impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali', l’appuntamento ospitato nella masseria Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto e organizzato da Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

trasporti logistica ed energia grimaldi alis ets penalizza imprenditori
© Quotidiano.net - Trasporti, logistica ed energia. Grimaldi (Alis): "Ets penalizza imprenditori"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trasporti, logistica ed energia. Grimaldi (Alis): Ets penalizza imprenditori

Video Trasporti, logistica ed energia. Grimaldi (Alis): Ets penalizza imprenditori

Notizie e thread social correlati

Trasporti, logistica ed energia, Grimaldi (Alis): “Ets penalizzano imprenditori”Il presidente di Alis, Guido Grimaldi, ha criticato il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets), definendolo dannoso per cittadini e...

Trasporti e logistica portuale: il Gruppo Spinelli nuovo socio di AlisIl Gruppo Spinelli ha annunciato l’ingresso come nuovo socio di ALIS, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile.

Temi più discussi: Trasporti, logistica ed energia, Grimaldi (Alis): Ets penalizzano imprenditori; Anita presenta la sua agenda su trasporto ed energia; Trasporti, logistica ed energia, Grimaldi (Alis): Ets penalizzano imprenditori; L’autotrasporto muove l’Italia. Anita presenta l’Agenda di Sorrento nell’Assemblea 2026.

trasporti logistica ed energiaAnita presenta la sua agenda su trasporto ed energiaAll'Assemblea Generale di Sorrento, Anita ha presentato l'Agenda di Sorrento, il documento con le priorità del settore su energia, infrastrutture e sicurezza stradale. Presenti anche i vertici del min ... trasportoeuropa.it

trasporti logistica ed energiaTrasporti, logistica ed energia, Grimaldi (Alis): Ets penalizzano imprenditori(Adnkronos) - Il presidente di Alis, Guido Grimaldi considera il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets) dannosa perché penalizza cittadini e imprese e auspica la revisione del mec ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web