Il presidente di Alis, Guido Grimaldi, ha criticato il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets), definendolo dannoso per cittadini e imprese. Secondo lui, l’Ets penalizza i settori trasporti, logistica ed energia, e ha chiesto una revisione del meccanismo di emissioni. La critica si concentra sull’impatto economico e sulle conseguenze per le imprese coinvolte nel sistema di scambio di quote.

Il presidente di Alis, Guido Grimaldi considera il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets) “dannosa” perché penalizza cittadini e imprese e auspica la revisione del meccanismo di emissioni. Le sue considerazioni nel corso di “L’impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali”, l’appuntamento ospitato nella masseria Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto e organizzato da Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trasporti, logistica ed energia, Grimaldi (Alis): “Ets penalizzano imprenditori”

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