Trasporti e logistica portuale | il Gruppo Spinelli nuovo socio di Alis

Il Gruppo Spinelli ha annunciato l’ingresso come nuovo socio di ALIS, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile. La decisione è stata comunicata ufficialmente e apre a nuove collaborazioni all’interno del settore dei trasporti e della logistica portuale. La partecipazione del Gruppo Spinelli si aggiunge alle aziende già associate, ampliando la rete di imprese coinvolte nell’intermodalità sostenibile. La collaborazione mira a rafforzare le attività e le iniziative promosse dall’associazione nel settore.

Il Gruppo Spinelli entra ufficialmente come nuovo socio di ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, rafforzando il network dell’associazione che riunisce imprese della filiera logistica e dei trasporti. L’annuncio è stato dato dal presidente di ALIS Guido Grimaldi, che ha sottolineato come l’ingresso del gruppo rappresenti un ulteriore consolidamento della rete associativa grazie a una realtà storica e strategica per il sistema logistico e portuale italiano. Spinelli, una realtà strategica del sistema logistico. Il Gruppo Spinelli, con sede principale nel porto di Genova, opera nel settore del trasporto terrestre e della logistica integrata di container, merce varia e project cargo, con una presenza consolidata nei principali nodi strategici della logistica nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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