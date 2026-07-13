Tragedia sulla provinciale frontale spaventoso | ci sono vittime

Da caffeinamagazine.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente frontale sulla provinciale ha causato vittime e feriti. L’incidente si è verificato in una giornata estiva, coinvolgendo due veicoli in collisione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La strada rimane chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e rilievi. La dinamica esatta e il numero delle vittime non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

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Ancora una volta una giornata estiva si è trasformata in un incubo sulle strade italiane. Un nuovo, gravissimo incidente stradale ha provocato un bilancio pesantissimo, lasciando dietro di sé vittime, feriti e una comunità sconvolta. In pochi istanti la normale circolazione si è trasformata in una scena di devastazione che ha richiesto un’imponente macchina dei soccorsi. >> La famosa lo accoglie a casa, lui col braccialetto elettronico: fa vedere tutto al pubblico. “Guardatelo, è lui” Le prime richieste di aiuto sono scattate poco dopo mezzogiorno, quando diversi automobilisti hanno assistito alla violenza dello schianto e hanno immediatamente allertato il 118. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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INCIDENTE SPAVENTOSO SULLA PROVINCIALE: 24ENNE MUORE SUL COLPO IN UN FRONTALE - CORATO

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