Grosseto | muore nello scontro frontale tra auto sulla provinciale a Campagnatico Ci sono anche tre feriti

Nel pomeriggio di oggi, sulla provinciale Voltina a Campagnatico, si è verificato un incidente frontale tra due veicoli. Un uomo di settant'anni ha perso la vita nello scontro, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rilievo e i soccorsi.

GROSSETO – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 27 aprile 2026, a Grosseto. A perdere la vita un settantenne lungo la strada provinciale Voltina a Campagnatico, nello scontro fra due auto. L’incidente è avvenuto alle porte della frazione di Arcille. Tre persone, due donne e un uomo, sono stati trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Sono intervenuti l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, l’elisoccorso Pegaso 2, due ambulanze della Misericordia di Grosseto. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario per il 70enne non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grosseto: muore nello scontro frontale tra auto sulla provinciale a Campagnatico. Ci sono anche tre feriti Notizie correlate Leggi anche: Incidente nel curvone del Cala: tre feriti nello scontro frontale tra due auto, uno è grave Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti in codice giallo Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Motociclista muore dopo lo scontro con un'auto; Incidenti sull’Aurelia | a Capalbio oltre 150 auto in corteo per rivendicare sicurezza stradale. Muore nello scontro, tragico incidente tra moto e autoSovicille (Siena), 6 aprile 2026 – Ancora un tragico incidente stradale. Questa volta è accaduto sulla strada provinciale 99 nel territorio comunale di Sovicille. Un uomo di 47 anni è morto. Dalle ... lanazione.it Muore motociclista di 35 anni nello scontro con un'auto nel SavoneseUn motociclista di 35 anni è morto in un incidente avvenuto intorno alle ore 13.30, lungo la statale 334 che porta a Sassello, nel savonese. Secondo le prime informazioni il motociclista si è ... ansa.it Sorpresa sotto casa dell'ex capitano del Grosseto Riccardo Cretella, che sta vivendo un periodo difficile a causa di una grave malattia. Di ritorno dalla trasferta di Prato, gli ultras hanno voluto abbracciarlo idealmente intonando cori e sfilando con uno striscion - facebook.com facebook A Grosseto ho partecipato a un importante momento di confronto sul futuro del digitale in Europa, tra cybersicurezza, intelligenza artificiale e il rapporto sempre più stretto tra innovazione ed energia. x.com