Due persone sono morte in un incidente sulla Provinciale 2, quando una Fiat 500 ha scontrato frontalmente una Jeep Avenger. La Fiat era guidata da un uomo di 46 anni, mentre a bordo c’era anche un 38enne. Entrambi i veicoli sono rimasti distrutti nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e la strada è stata chiusa al traffico. Una famiglia è rimasta ferita e trasferita in ospedale.

Carlo Cecconi, 46 anni, e Mirko Sanna, 38, viaggiavano a bordo di una Fiat 500 che si è scontrata frontalmente con una Jeep Avenger. Un violento impatto, poi i soccorsi e una strada trasformata in uno scenario di devastazione. È di due morti e tre feriti il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la Strada Provinciale 2, nel territorio di Uta, nel Cagliaritano. Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat 500 e una Jeep Avenger si sono scontrate frontalmente all’altezza del chilometro 18, nei pressi dell’agriturismo Su Niu. Chi sono le vittime. Le vittime sono Carlo Cecconi, 46 anni, residente a Capoterra, e Mirko Sanna, 38 anni, di Cagliari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uta, schianto frontale sulla Provinciale 2: chi sono le due vittime, una famiglia in ospedale

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