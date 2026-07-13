Un arbitro internazionale olandese è morto, secondo quanto riporta il Telegraaf. La polizia ha effettuato accertamenti sulla sua morte lunedì. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze del decesso. La notizia ha suscitato dolore nel mondo del calcio nel Paese.

Lutto nel mondo del calcio olandese: è morto Rob Dieperink, noto arbitro internazionale. Lutto nel mondo del calcio: addio Rob Dieperink. Riporta il Telegraaf: “La polizia lunedì ha svolto accertamenti sulla sua morte. L’indagine è ormai conclusa e il coinvolgimento di altre persone è stato escluso. Per motivi di privacy, la polizia non ha fornito ulteriori informazioni. Rob Dieperink aveva esordito come arbitro nel 2012 nella seconda divisione olandese ed era diventato direttore di gara in Eredivisie dal 2017. Due anni fa aveva partecipato anche al Campionato Europeo in Germania come assistente Var. Sabato scorso aveva diretto l’amichevole tra Go Ahead Eagles e Apollon. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tragedia nel calcio olandese: è morto l’arbitro Rob Dieperink

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