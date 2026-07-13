Rob Dieperink morto a 38 anni tragedia nel mondo arbitrale olandese | avrebbe dovuto fare i Mondiali prima dell’arresto

Da calcionews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un arbitro olandese di 38 anni è stato trovato senza vita a Borculo. Era stato selezionato per arbitrare ai Mondiali prima di essere arrestato. Le autorità stanno conducendo le indagini, mentre il mondo sportivo esprime shock per la scomparsa.

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Addio a Rob Dieperink, l’arbitro olandese trovato senza vita a Borculo: indagini in corso. Mondo sportivo sotto shock, cos’è successo. Una notizia drammatica scuote il mondo del calcio internazionale. Rob Dieperink, arbitro olandese di 38 anni e fischietto con esperienza internazionale, è stato trovato morto nelle scorse ore nella sua città natale, Borculo, in Olanda. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Le circostanze del decesso sono ancora in fase di accertamento. Secondo quanto emerso, la polizia dei Paesi Bassi sta indagando per chiarire le cause della morte, ma al momento avrebbe escluso il coinvolgimento di altre persone. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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