Un arbitro olandese di 38 anni è stato trovato senza vita a Borculo. Era stato selezionato per arbitrare ai Mondiali prima di essere arrestato. Le autorità stanno conducendo le indagini, mentre il mondo sportivo esprime shock per la scomparsa.

Addio a Rob Dieperink, l’arbitro olandese trovato senza vita a Borculo: indagini in corso. Mondo sportivo sotto shock, cos’è successo. Una notizia drammatica scuote il mondo del calcio internazionale. Rob Dieperink, arbitro olandese di 38 anni e fischietto con esperienza internazionale, è stato trovato morto nelle scorse ore nella sua città natale, Borculo, in Olanda. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Le circostanze del decesso sono ancora in fase di accertamento. Secondo quanto emerso, la polizia dei Paesi Bassi sta indagando per chiarire le cause della morte, ma al momento avrebbe escluso il coinvolgimento di altre persone. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Rob Dieperink morto a 38 anni, tragedia nel mondo arbitrale olandese: avrebbe dovuto fare i Mondiali prima dell’arresto

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