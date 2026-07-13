L'arbitro Rob Dieperink trovato morto a 38 anni | era stato escluso dai Mondiali dopo l'arresto

Notizia in breve

L'arbitro Rob Dieperink è stato trovato morto a 38 anni. Era stato escluso dai Mondiali dopo l'arresto avvenuto lo scorso aprile. Non sono state rese note le cause della morte. La sua assenza dai tornei internazionali era legata al provvedimento disciplinare seguito all'arresto. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La polizia non ha ancora comunicato dettagli sulle circostanze del decesso.