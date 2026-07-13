Tragedia nel calcio | a 43 anni è morto Manù ex giocatore portoghese in Italia vestì le maglie di Modena e Carpenedolo

Da brescia.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex calciatore portoghese di 43 anni, conosciuto come Manù, è morto in Italia. Aveva vestito le maglie di Modena e Carpenedolo, arrivando nel nostro paese a 22 anni. Durante la stagione 2004-05, giocò in Serie B con il Modena prima di essere trasferito in Serie C2 al Carpenedolo, dove segnò due gol. Il suo nome di nascita è Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo.

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All'anagrafe era Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, ma per tutti era Manù. Centrocampista tecnico, in Italia era arrivato a 22 anni al Modena dove fu una meteora in Serie B: nella stessa stagione, la 2004-05, fu poi girato in Serie C2 al Carpenedolo, ambizioso club bresciano, dove le cose andarono meglio e realizzò due reti. Successivamente, avrebbe trovato la consacrazione in patria, giocando la Champions League con il Benfica e vincendo la coppa nazionale in Polonia con il Legia Varsavia. Manù è scomparso sabato in un drammatico incidente stradale all'età di 43 anni. La tragedia è avvenuta sulle strade di Vermoes, vicino a Lisbona: l'ex calciatore (aveva smesso nel 2019 dopo un lungo girovagare tra Europa e Asia) ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito fuori strada. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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