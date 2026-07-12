Morto Manù | tragico incidente stradale per l’ex Modena e Benfica ha perso la vita a 43 anni

Un incidente stradale ha causato la morte di un ex calciatore di 43 anni, noto per aver giocato con le maglie di Modena e Benfica. La vettura coinvolta si è schiantata lungo una strada secondaria, provocando il decesso sul colpo. La notizia ha suscitato dolore nel mondo dello sport, che si è unito nel cordoglio. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota ufficialmente.

Morto Manù: l’ex Modena e Benfica ha perso la vita a 43 anni in seguito ad un incidente stradale. Il cordoglio. Il mondo del calcio piange la drammatica e prematura scomparsa di Manú, all’anagrafe Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, deceduto a soli 43 anni a causa di un incidente stradale. La tragica notizia, comunicata ufficialmente dall’ FC Alverca, ha destato un profondo senso di cordoglio non solo in Portogallo, suo Paese d’origine, ma anche nel calcio italiano. Nel corso della sua lunga e itinerante carriera sportiva, infatti, l’esperto esterno offensivo aveva militato nelle file del Modena e del Carpenedolo, lasciando un ottimo ricordo del suo passaggio nel nostro Paese prima di intraprendere una vera e propria carriera da giramondo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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