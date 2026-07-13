Morto Manú ex attaccante di Modena e Carpenedolo | aveva 43 anni

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex calciatore portoghese Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, conosciuto come Manú, è morto a 43 anni in seguito a un incidente stradale a Vermões, vicino a Lisbona. Durante la carriera ha giocato come attaccante per squadre tra cui Modena e Carpenedolo. La notizia è stata confermata sabato pomeriggio.

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L'ex attaccante portoghese Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, noto nel mondo del calcio come Manú, è deceduto sabato pomeriggio all'età di 43 anni a causa di un incidente stradale avvenuto a Vermões, nei pressi di Lisbona., Il calciatore, che viaggiava da solo sulla propria vettura, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e ribaltandosi; nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per l'atleta non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto. Le autorità locali hanno aperto un'indagine per chiarire le cause del sinistro, che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli né ulteriori feriti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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