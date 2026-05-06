Una serata normale si è trasformata in tragedia a Frosinone, poco distante da via Aldo Moro, quando un uomo di 49 anni ha accusato un malore improvviso nella propria abitazione. Nonostante i soccorsi, non è stato possibile salvarlo. La notizia si è diffusa rapidamente nella zona, lasciando sgomento tra amici e vicini. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del malore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una serata qualunque si è trasformata in tragedia nel cuore di Frosinone, a pochi passi da via Aldo Moro. In via Arno, i soccorsi sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dai familiari di Umberto Onofri, 49 anni, colpito da un improvviso malore all’interno della propria abitazione. L’intervento dei sanitari in via Arno. Sul posto sono arrivati rapidamente ambulanza e automedica. I sanitari hanno raggiunto l’appartamento e hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, mentre in strada si radunavano vicini e commercianti, preoccupati per quanto stava accadendo. Inutili i tentativi di rianimazione. Nonostante le manovre di soccorso proseguite a lungo, per Umberto Onofri non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Malore improvviso in casa: niente da fare per Umberto. Aveva appena 49 anni

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