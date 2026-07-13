Un sub di 54 anni è morto durante un’immersione al largo di Marina di Puolo, tra Sorrento e Massa Lubrense. Dopo due ore di ricerca, il corpo è stato trovato senza vita. La Procura ha disposto un’autopsia per stabilire le cause del decesso, mentre la Capitaneria di Porto ha aperto un’indagine.

Un subacqueo di 54 anni ha perso la vita durante un'immersione al largo di Marina di Puolo, tra i comuni di Sorrento e Massa Lubrense. La Procura di Torre Annunziata ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre la Capitaneria di Porto ha avviato gli accertamenti. La vittima è Luigi Balardo, originario della provincia di Napoli ma residente nel Ravennate. L'uomo si trovava in Costiera insieme a un gruppo di amici per un'immersione organizzata con il supporto di un diving di Castellammare di Stabia, alla scoperta dei fondali dell'area di Marina di Puolo. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, domenica 12 luglio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia in mare a Sorrento, Luigi non riemerge dall’immersione: trovato morto dopo due ore

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