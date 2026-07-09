Si tuffa nel Po insieme a un amico per rinfrescarsi ma non riemerge | 32enne trovato morto dopo 2 giorni

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 32 anni è stato trovato morto nel fiume Po tra Gambarana e Pieve del Cairo. Era scomparso due giorni prima, dopo essersi immerso nel fiume con un amico. Il corpo è stato recuperato nella mattina del 9 luglio. Non ci sono indicazioni di coinvolgimento di terzi o altri elementi rilevanti. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.

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Un 32enne è stato ritrovato senza vita nel Po tra Gambarana e Pieve del Cairo (Pavia) nella mattinata del 9 luglio. L'uomo risultava scomparso da due giorni, dopo che si era inabissato nel fiume mentre si rinfrescava con un amico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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