Tragedia nel Taro a Pontetaro | 21enne si tuffa e non riemerge trovato morto

Notizia in breve

Un ragazzo di 21 anni si è tuffato nel fiume Taro a Pontetaro e non è più riemerso. Le ricerche sono durate diverse ore, fino al ritrovamento del corpo senza vita nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il corpo e constatato il decesso. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.