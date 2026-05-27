Tragedia nel Taro a Pontetaro | 21enne si tuffa e non riemerge trovato morto

Da parmatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 21 anni si è tuffato nel fiume Taro a Pontetaro e non è più riemerso. Le ricerche sono durate diverse ore, fino al ritrovamento del corpo senza vita nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il corpo e constatato il decesso. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

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Tragedia nel pomeriggio di oggi a Pontetaro, dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita nelle acque del fiume Taro. Il giovane si trovava insieme ad alcuni amici quando, dopo essersi tuffato, sarebbe stato trascinato dalla corrente verso l’impianto idroelettrico situato poco più a valle, senza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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