Un sub di 54 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di domenica nelle acque di fronte al Capo Massa, nella Marina di Puolo. La vittima presentava ferite alla testa e potrebbe essere stato travolto da un motoscafo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era deceduto. La zona è stata isolata per gli accertamenti delle forze dell’ordine. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’incidente.

Un sub è stato ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio nelle acque di fronte al Capo Massa, località della Marina di Puolo nel territorio di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina. L'uomo, Luigi Belardo, 54 anni, originario della provincia di Napoli ma residente in provincia di Ravenna, era arrivato sul posto assieme ad un gruppo di appassionati provenienti da Forlì ed era impegnato in alcune immersioni organizzate da un diving di Castellammare di Stabia. Il corpo di Belardo è stato ritrovato privo di vita al culmine di ricerche scattate quando i suoi compagni, non vedendolo riemergere, hanno dato l'allarme. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Massa Lubrense, sub di 54 anni si immerge ma viene ritrovato morto: aveva ferite alla testa, forse travolto da un motoscafo

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