Alle ore 20:30 del 13 luglio 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti al Lido di Ostia, dove la strada è chiusa a causa di un incidente. La chiusura riguarda via Tancredi Chiaraluce, all’altezza di via della Martinica, in direzione di via del Ponte di. Sono segnalati rallentamenti e code nelle aree circostanti. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o cause dell’incidente.

Luceverde Roma Bentrovati al Lido di Ostia chiusa per incidente via Tancredi Chiaraluce altezza via della Martinica in direzione di via del Ponte di Tor boacciana il possiamo sul Raccordo Anulare Dov'è il traffico intenso sta provocando code lungo la carreggiata interna tra Flaminia Salaria regolare il traffico lungo Tutta la carreggiata è trafficata la tangenziale est code nelle due direzioni da Corso di Francia alla Salaria via Salaria il resto è chiusa fino al 18 di luglio all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe laterali al momento si registrano code nei due sensi di marcia è sempre sulla Salaria per incidente nei pressi della tangenziale est in uscita da Roma ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-07-2026 ore 20:30

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