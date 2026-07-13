Alle 07:30 del 13 luglio 2026, il traffico a Roma era intenso sul tratto urbano tra Tor Cervara e l’uscita per la tangenziale est. Si formavano code lungo la strada tra le due zone, creando rallentamenti per i veicoli in transito. La situazione interessava principalmente questa arteria, con traffico congestionato che rallentava il flusso dei mezzi.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est In quest'ultima direzione coda che sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e doppia sulla Cassia bis traffico incolonnato tra Castel de' ceveri è Santa Cornelia in direzione Roma segnalato anche un incidente trafficata la via Pontina con rallentamenti e code tra Pomezia e Castel Porziano in direzione Roma sulla via Salaria chiuso il tratto al km 10 e 400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile nelle due direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle complanari laterali inevitabile la formazione di code nelle ore di maggior traffico ma le informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-07-2026 ore 07:30

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Nel traffico di Roma

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