Il traffico a Roma il 13 luglio 2026 alle 18:30 mostra congestioni sulla carreggiata interna. La situazione si estende anche tra Nomentana e lo svincolo con l’A24, dove si registrano rallentamenti sulla carreggiata esterna. La circolazione tra Roma Fiumicino e via Anagnina risulta particolarmente rallentata.

Luceverde Roma traffico sulla carreggiata interna e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 è in esterna dalla Roma Fiumicino alla via Anagnina trafficata anche la tangenziale est code nelle due direzioni da Corso di Francia alla Salaria via Salaria resta chiusa fino al 18 di luglio altezza Motorizzazione Civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe laterali al momento si registrano nelle due direzioni per il trasporto pubblico per incendio servizio ferroviario sospeso sulla roma-sulmona-pescara tra Tor Sapienza e lunghezza ed è tutto da Sonia grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-07-2026 ore 18:30

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Nel traffico di Roma

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