Il 13 luglio 2026 alle 16:30, si registra un incidente su Viale di Tor di Quinto a Roma, causando disagi nel traffico. La situazione viene monitorata dal servizio di infomobilità di Roma, curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Non sono state segnalate altre problematiche o interventi urgenti al momento. Il traffico sulla strada interessata risulta rallentato.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con disagi traffico su Viale di Tor di Quinto altezza piazzale di Ponte Milvio via Salaria chiusa fino al 18 di luglio all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe laterali inevitabile la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico per il trasporto pubblico su linea Roma Ostiense Vigna Clara sospesa la circolazione dei treni nei pressi di Vigna Clara per il danneggiamento dell'infrastruttura da oggi nuovi lavori per la sostituzione dei... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-07-2026 ore 16:30

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