Alle 14:30 di oggi, il traffico a Roma presenta rallentamenti in zona Largo Beato Placido a causa di un cantiere aperto. La circolazione è congestionata e si registrano code lungo le strade limitrofe. Il servizio di infomobilità segnala che la situazione potrebbe protrarsi fino alle 17. La zona interessata coinvolge le arterie principali e le vie di accesso a San Paolo.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a San Paolo Oggi fino alle 17 cantiere a Largo Beato Placido Riccardi per la sistemazione della stato la strada resterà chiusa tra Viale Baldelli e via tessalonica il cantiere li prendo domani dalle 7 alle 17 con la deviazione telai linea 23 sono iniziati questa mattina i lavori per la sostituzione dei Binari sulla circonvallazione Gianicolense piazzale Flavio Biondo a Piazzale Dunant per la durata dei lavori tram della linea 8 sono sostituiti con il bus lungo l'intero percorso tra Casaletto via degli astalli proseguono i lavori su Viale di Valle Aurelia nel... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-07-2026 ore 14:30

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Canta nel traffico di Roma all'interno del furgone

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