Traffico Roma del 13-07-2026 ore 11 | 30

Il cantiere in via Salaria a Roma prosegue anche questa settimana, causando rallentamenti al traffico. La situazione è segnalata dall’infomobilità, che monitora la viabilità in tempo reale. Il servizio è curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La chiusura o limitazione di corsie e carreggiate è ancora in corso, con ripercussioni sulla circolazione stradale fino a nuovo avviso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità prosegue ancora per questa settimana il cantiere in via Salaria davanti alla motorizzazione civile per la riparazione di un cavalcavia danneggiato il traffico è deviato sulle corsie laterali a San Paolo Oggi fino alle 17 cantiere a Largo Beato Placido Riccardi per la sistemazione della salto la strada resterà chiusa tra Viale Baldelli e via al via i lavori per la sostituzione dei Binari sulla circonvallazione Gianicolense da Piazzale Flavio Biondo a Piazzale Dunant cantiere che comporta una modifica di servizio sulla linea tranviaria 8 per la durata dei... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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