Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare con code tra Cassia bis e Aurelia ed ancora tra Prenestina e Tiburtina code a lungo la carreggiata interna tra Casilina e doppia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia traffico in coda tra Labaro e via dei due punti in direzione del centro città rallentamenti sulla via Pontina tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-07-2026 ore 08:30

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