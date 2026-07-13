Traffico Roma del 13-07-2026 ore 08 | 30
Alle 8:30 del 13 luglio 2026, il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a Roma è intenso, con code tra Cassia bis e Aurelia. Rallentamenti si registrano anche in altre tratte, creando congestione sulla viabilità principale. Nessun incidente segnalato, ma le auto rallentano significativamente in queste zone. La situazione potrebbe causare ulteriori disagi nel traffico mattutino sulla rete cittadina.
Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare con code tra Cassia bis e Aurelia ed ancora tra Prenestina e Tiburtina code a lungo la carreggiata interna tra Casilina e doppia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia traffico in coda tra Labaro e via dei due punti in direzione del centro città rallentamenti sulla via Pontina tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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