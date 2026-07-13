Alle 17:30 del 13 luglio, si registra un incidente su Viale di Tor di Quinto, nel Lazio, causando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i servizi di mobilità, che segnalano rallentamenti e code nella zona. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o cause dell’incidente. La circolazione rimane congestionata in entrambe le direzioni fino a nuove comunicazioni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con disagi traffico su Viale di Tor di Quinto altezza piazzale di Ponte Milvio via Salaria chiusa fino al 18 di luglio all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe laterali inevitabile la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico per il trasporto pubblico su linea Roma Ostiense Vigna Clara sospesa la circolazione dei treni nei pressi di Vigna Clara per il danneggiamento dell'infrastruttura da oggi nuovi lavori per la sostituzione dei... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-07-2026 ore 17:30

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