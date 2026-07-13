Traffico Lazio del 13-07-2026 ore 09 | 30
Alle 09:30 del 13 luglio 2026, sulla tangenziale est di Roma è stato chiuso un tratto tra il bivio per l'A24 e un punto non specificato. La chiusura è stata comunicata dal servizio di informazione sulla mobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Il traffico sulla strada principale è stato dirottato e si sono formate code in entrambe le direzioni.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiuso il tratto della tangenziale est tra il bivio per la A24 Roma Teramo in largo Lanciani in direzione di Piazzale degli Eroi per allagamento a Pietralata chiusa per lavori via Ludovico Pasini tra via Matteo Tondi e via dell'Acqua Marcia prestare attenzione alla segnaletica in via Aristide Staderini per un dissesto del manto stradale divieto di transito tra via Carlo Buttarelli e via Pietro Fumaroli risposto Inoltre in senso unico di marcia tra via Buttarelli e via Prenestina a Trastevere fino al 17 luglio per interventi di verifica sulle alberature... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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