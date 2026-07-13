Traffico Lazio del 13-07-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 09:30 del 13 luglio 2026, sulla tangenziale est di Roma è stato chiuso un tratto tra il bivio per l'A24 e un punto non specificato. La chiusura è stata comunicata dal servizio di informazione sulla mobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Il traffico sulla strada principale è stato dirottato e si sono formate code in entrambe le direzioni.

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