Oltre 360 persone hanno preso parte alle gare organizzate dall’Atletica Taino a Valsorda di Gualdo Tadino. La manifestazione ha incluso il “Valsorda Trail”, vinto da un atleta del team. La partecipazione ha superato le precedenti edizioni, segnando un nuovo record. La corsa si è svolta sui sentieri montani della zona, attirando concorrenti da diverse regioni. La vittoria è andata a un atleta locale, mentre l’evento si è concluso con la premiazione e il consueto rinfresco.

GUALDO TADINO - L’Atletica Taino festeggia il successo delle gare disputate a Valsorda di Gualdo Tadino, con 360 partecipanti e la vittoria di Gianluca Temperelli nel “Valsorda Trail”. Il trail runner gualdese riporta la Taino sul gradino più alto del podio nella gara da 20 km, dopo la vittoria di Christian Calzuola nel 2024. Gli appassionati di corsa e camminata in montagna hanno risposto presente all’appello della Taino per la 19° edizione della “Tra i monti de Gualdo”. La 10 km è stata vinta da Andrea Biagini della Tx Fitness con il tempo di 43:26, seguito da un altro atleta di casa, Valentino Commodi (Atletica Taino con 46’ 20’’) e Roberto Marinetti della Gubbio Runners). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Tra i monti de Gualdo“. Nuovo record di partecipanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gualdo Tadino, record di partecipanti per la 35° edizione. Sfacchinata, trionfano. Mezzetti e CappellettiA Gualdo Tadino si è svolta la 35ª edizione della Sfacchinata, con un numero record di partecipanti.

Gualdo Cattaneo: debutto record per Porquesì tra tradizione e follaA Gualdo Cattaneo, il debutto di Porquesì ha attirato un pubblico numeroso, nonostante il maltempo.

Temi più discussi: Tra i monti de Gualdo. Nuovo record di partecipanti; Tra i monti de Gualdo e Valsorda Trail, torna la grande festa della corsa in montagna; Podismo, Temperelli e Rossi trionfano alla Tra i monti di Gualdo -; Gubbio ha ricordato Umberto Paruccini, il vigile del fuoco ucciso dai nazisti 82 anni fa.

Tra i monti de Gualdo. Nuovo record di partecipantiGUALDO TADINO - L’Atletica Taino festeggia il successo delle gare disputate a Valsorda di Gualdo Tadino, con 360 partecipanti ... lanazione.it

Podismo, iscrizioni aperte per la Tra i monti de GualdoDomenica 12 Luglio va in scena la 19esima edizione della Tra i monti de Gualdo, gara di corsa in montagna di 10 chilometri, valida per il campionato regionale Fidal Assoluti e Master di corsa in mon ... umbria24.it